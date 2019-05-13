РИМ, 13 мая — ПРАЙМ. Шестнадцать заброшенных зданий в историческом центре итальянского города Самбука-ди-Сичилия, выставленные на аукцион за символическую плату в 1 евро, нашли новых владельцев.

С апреля прошлого года мэрия города получила более 100 тысяч электронных писем и телефонных звонков со всего мира с вопросами о предлагаемой недвижимости.

Всплеск интереса был подогрет передачей туристического телеканала CNN Travel, посвященной инициативе местных властей. Кроме того, в 2016 году Самбука-ди-Сичилия с населением чуть больше 5 тысяч жителей была признана самым красивым "борго" Италии – так здесь называют сохранившиеся с древности городки с узкими улицами, старинными церквями и остатками крепостных сооружений.

Несмотря на низкую стартовую цену, участникам аукциона пришлось заплатить 5 тысяч евро в качестве платы за участие, свидетельствуют документы на сайте мэрии. Все выставленные дома нашли новых владельцев, которые теперь должны отремонтировать их в течение трех лет, сообщает местное издание Giornale di Sicilia. Новыми жильцами Самбуки, расположенной в 30 километрах от моря, станут аргентинцы, британцы, американцы, французы и китайцы.

Также в здании местного музея были вскрыты 49 конвертов на покупку частного жилья с индивидуальными предложениями в размере от одной до 10 тысяч евро, поступившими из разных стран мира.

Одним из покупателей дома стал американский канал Discovery. Он поселит здесь своего репортера, которая отсюда будет вести программы, посвященные Сицилии.

"Произошла революция в области приема гостей и межкультурного общения. В эти дни мы увидели приезд сотен людей из Европы и не только. Все они прибыли сюда, чтобы купить дом для отдыха или сделать его объектом размещения. Все началось с того, что коммуна уже не могла управлять собственностью. Так на аукционе были проданы все 16 домов", — заявил вице-мэр города Джузеппе Качоппо.

По его словам, с тех пор, как в 2016 году их избрали самым красивым борго Италии, жизнь Самбуки изменилась.

"Мы пережили настоящий туристический бум: выросло число принимающих структур, появились десятки новых мелких отелей и даже рынок недвижимости перенес невиданный импульс. Когда мы запустили проект "Дом за 1 евро", мы не ожидали такого успеха. Нас буквально захватили сотни иностранцев, многие из которых решили переехать в нашу страну. Сегодня мы пожинаем плоды этой работы", — сказал Качоппо.

Предложения приобрести заброшенные дома в небольших провинциальных городах Италии за символическую цену появлялись и раньше. Первым с такой инициативой выступил местный арт-критик и политик Витторио Згарби, который в 2008 году был избран мэром сицилийского города Салеми. Именно он предложил за один евро передавать всем желающим в собственность дома, серьезно пострадавшие от землетрясения 1968 года. Идея вызвала большой общественный резонанс, более десяти тысяч человек, в том числе многие известные персоны, проявили реальный интерес к подобной покупке. Однако этот проект по сути дела так и остался до конца не реализованным, потому что многие дома были признаны компетентными органами Италии непригодными для проживания, и на них был наложен арест. Проблемы возникли и у городской администрации Салеми в связи с обвинениями в причастности сицилийской мафии к коммунальному управлению.

Недавно с аналогичной инициативой выступили власти сицилийского города Муссомели. Его мэр Джузеппе Катания в беседе с РИА Новости предложил россиянам за один евро купить любой заброшенный дом в историческом центре этого города в сицилийской провинции Кальтаниссетта при условии, что новые хозяева проведут полный ремонт данного объекта недвижимости. Градоначальник сообщил, что ранее власти Муссомели приняли решение предложить всем желающим, прежде всего иностранцам, приобрести опустевшие дома в центре за эту символическую цену в рамках кампании по восстановлению качественной городской среды обитания. По его словам, это предложение, опубликованное на английском языке на официальном сайте муниципалитета, вызвало живой интерес. За последние три недели к городским властям обратилось множество людей, которые всерьез рассматривают возможность использовать этот шанс и даром получить собственное домовладение на Сицилии.