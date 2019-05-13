МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ подготовил поправки в закон о ветеринарии, согласно которым Россельхознадзор сможет уничтожать продукцию животного происхождения, которую физические лица будут пытаться ввезти из неблагополучных по болезням животных стран, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов правовых актов.

Министерство предлагает расширить статью "Охрана территории РФ от заноса заразных болезней животных из иностранных государств" закона. В частности, Россельхознадзор в пунктах пропуска через госграницу сможет организовывать "уничтожение (утилизацию) подконтрольных товаров, выявленных в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях, ввозимых физическими лицами для личного пользования из стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза без разрешения и без ветеринарного сертификата страны отправления товара", сверх нормативных 5 килограммов на человека.

Гражданам по-прежнему можно будет ввозить готовую продукцию животного происхождения весом до 5 килограммов включительно в расчете на одно лицо, однако "при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны производителя указанного товара и страны вывоза".

Кроме того, при возникновении на территории сопредельных государств угрозы заноса и распространения в России заразных болезней животных, Россельхознадзор сможет организовывать в автомобильных и смешанных пунктах пропуска через госграницу РФ дезинфекцию въезжающего транспорта.

"Решение об отмене проведения дезинфекции принимается федеральным органом исполнительной власти в области ветеринарного надзора на основании официальной информации об эпизоотическом благополучии территории сопредельного государства в соответствии со сроками, установленными федеральным органом исполнительной власти в области нормативно-правового регулирования в ветеринарии", — говорится в проекте закона.

Минсельхоз также указывает, что реализация предлагаемых полномочий "потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию установленных функций".