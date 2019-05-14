МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. "ЮТэйр" может продать свои доли в хендлинговой компании UTG и в аэропорту Сургута по настоянию кредиторов, пишет во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в авиаотрасли.

В "ЮТэйр" не исключают продажу долей в UTG и аэропорту Сургута. "Вопрос возможной реализации активов, владение которыми не является стратегическим приоритетом компании, находится в постоянном фокусе внимания набсовета и менеджмента "ЮТэйр", — сообщила "Коммерсанту" авиакомпания.

Собеседники газеты на рынке авиаперевозок связывают возможную продажу непрофильных активов с необходимостью погашения долгов авиакомпании перед банками. В декабре прошлого года "ЮТэйр" допустила дефолт по синдицированному кредиту на 15,4 миллиарда рублей и по отдельному кредиту Сбербанка на 17,4 миллиарда рублей. По итогам сделок авиакомпания может получить около 3 миллиардов рублей, считают источники издания в отрасли. В Сбербанке от комментариев газете отказались, в других банках-кредиторах не ответили.

По данным издания, структуры совладельца аэропорта "Внуково" Виталия Ванцева направили "ЮТэйр" оферту о покупке всей 50% доли авиакомпании в UTG. Остальные 50% принадлежат "Глонасс Менеджмент Компани" (собственники — Дмитрий Тизин, Дмитрий Груненков и Михаил Морозов).

В настоящий момент "Ютэйр" принадлежит 56% в ОАО "Аэропорт Сургут". Долю авиакомпании может приобрести холдинг "Аэропорты регионов" (входит в принадлежащую Виктору Вексельбергу "Ренову"), уже владеющий 20% аэропорта, или "Новапорт" Романа Троценко, считает собеседник газеты.

По оценке управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, стоимость 50% UTG не превышает 750-850 миллионов рублей, доля "ЮТэйр" в ОАО "Аэропорт Сургут" может стоить 800-850 миллионов рублей.