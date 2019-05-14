МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Полюса" по МСФО в первом квартале 2019 года увеличилась по сравнению с тем же периодом прошлого года в 2,5 раза и составила 34,78 миллиарда рублей, следует из материалов компании.

Выручка выросла в 1,4 раза, до 49,264 миллиарда рублей, прибыль от операционной деятельности — в 1,4 раза, до 25,81 миллиарда рублей, валовая прибыль увеличилась на 35%, до 30,13 миллиарда рублей.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основным бенефициаром является Саид Керимов (82,44%). В 2018 году компания увеличила производство золота на 13% — до 2,436 миллиона унций.