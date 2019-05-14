МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Volkswagen решил возобновить приостановленную в марте подготовку к первичному размещению акций (IPO) подразделения компании по производству грузовых автомобилей Traton, говорится в сообщении Volkswagen.

"Заручившись поддержкой наблюдательного совета, совет управляющих Volkswagen AG решил продолжить работу над запланированным IPO Traton SE до летнего перерыва, в зависимости от дальнейших рыночных условий", — говорится в сообщении.

В марте компания отложила IPO своего подразделения из-за неблагоприятной рыночной обстановки. При этом, как отмечает агентство Рейтер, компания планировала провести листинг примерно 25% акций компании и привлечь до 6 миллиардов евро.

"Мы всегда четко повторяли наше намерение провести IPO. Текущие рыночные оценки позволили нам принять сегодняшнее решение", — отметил член правления Volkswagen AG, отвечающий за финансы и информационные технологии, Фрэнк Уиттер.

Volkswagen — крупнейший в Европе автопроизводитель, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley, Bugatti. Компания занимается и выпуском грузового транспорта. TRATON SE (бывшее Volkswagen Truck & Bus AG) — подразделение Volkswagen, специализирующееся на производству грузовых автомобилей.