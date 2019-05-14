МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Первые четыре месяца 2019 года оказались трудными для российского авторынка. В январе-апреле снижение продаж новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей составило 1%, в апреле — 2,7%.

Традиционные лидеры рынка в прошлом месяце показали рост продаж в пределах нескольких процентов, либо вовсе ушли в отрицательную зону. Председатель комитета автопроизводителей Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ) Йорг Шрайбер подчеркнул, что в апреле продажи снова шли не тем темпом, который позволил бы достичь высоких прошлогодних результатов с двузначным ростом.

По итогам 2018 года рост продаж составил 13%.

Опрошенные агентством "Прайм" эксперты среди факторов, способствовавших негативной динамике в продажах, называют ухудшение потребительского спроса, рост цен на автомобили, повышение стоимости автокредитов. К тому же в некоторых случаях могло иметь место завышение показателей в марте для успешного закрытия квартала, поэтому негатив мог переместиться на апрель.

Против рынка играет и заканчивающиеся средства по господдержке, отмечают эксперты. Если правительство не расширит субсидии, авторынок закончит 2019 год в минусе.

НЕ ЛУЧШАЯ ФОРМА

Реализация новых легковых автомобилей и LCV падала в России четыре года подряд — с 2013 по 2016 год, но затем в течение 2017–2018 годов продажи росли, напоминает аналитик корпорации "Уралсиб" Денис Ворчик. Тем не менее, объемы продаж остаются значительно ниже максимума, зафиксированного в 2012 году, уточняет он.

"В нынешнем году авторынок находится не в лучшей форме", — подчеркивает эксперт.

По его словам, снижению продаж способствуют рост цен на автомобили и слабый потребительский спрос.

Сейчас на рынок оказывает негативное влияние целый ряд факторов: ухудшение потребительских настроений, рост цены на автомобили (повышение НДС + инфляция), рост стоимости автокредитов, кроме того снижаются доходы населения и инвестиционная активность, перечисляет консультант компании SBS Consulting Дмитрий Бабанский.

По данным АЕБ, рынок в апреле показал снижение, но не стоит забывать, что плюс в марте во многом был связан с закрытием квартала и даже конца года, например, в японских компаниях, что явилось причиной завышения показателей, отмечает президент ассоциации “Российские автомобильные дилеры" РОАД Олег Мосеев. По его словам, последствия этих действий отразились на показателях апреля более выраженным снижением.

Предпосылок к росту в апреле в целом и не было, так как цены на автомобили выросли с начала года в среднем на 5% из-за инфляции и роста НДС, уточняет он. Улучшений в экономике не видно, соответственно, нет роста потребительской уверенности. Однако, по его словам, пока в целом показатели продаж не вызывают опасений.

"Пока показатели уравновешены, идем "в ноль", — отмечает он.

В первой половине 2019 года ожидается небольшое снижение продаж авто, прогнозирует эксперт.

ГОСПОДДЕРЖКА И ПЕРСПЕКТИВЫ

Хорошие показатели прошлого года связаны с действовавшими госпрограммами "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", которые были запущены с 1 января 2018 года и предполагали предоставление скидки в размере 10% от стоимости приобретаемой в кредит машины. В июле действие этих программ было продлено, вместе с тем кабмин увеличил размер скидки на приобретаемый автомобиль для жителей ДФО с 10% до 25%, выделив на программы 15 миллиардов рублей.

С 1 марта 2019 года Минпромторг РФ возобновил действие госпрограмм, при этом сократив бюджет до 3 миллиардов рублей. Вместе с тем по программе теперь можно купить автомобиль не дороже 1 миллиона рублей, тогда как раньше верхней планкой по цене были 1,45 миллиона.

Бюджет господдержки в этом году очень небольшой, поэтому практически был выбран за первый квартал и на общую динамику авторынка мало повлиял, говорит Мосеев.

Для преодоления негативной динамики необходимо масштабирование господдержки: повышение средней стоимости доступного по программам автомобиля и расширение круга возможных получателей — это окажет рынку поддержку, полагает Бабанский. При реализации системных мер стимулирования можно обеспечить рост рынка.

"Как альтернативу субсидиям можно рассмотреть, например, льготное рефинансирование автокредитов, например, при условии, что ставка не превышает ключевую ставку + 2-3%", — говорит эксперт.

Если же мер господдержки не будет, то рынок закончит 2019 год в красной зоне. А при сохранении текущих условий в перспективе 2-3 лет можно ожидать стагнации рынка, не исключил Бабанский.