МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. В качестве одной из версий причины аварии SSJ100 в Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек, рассматриваются конструктивные недостатки самолета. Об этом сообщил агентству РИА Новости в четверг источник, близкий к следствию по причине катастрофы. Франция включилась в расследование ЧП с SSJ100 как разработчик двигателя

"Сейчас одной из версий рассматривается вопрос конструктивных недостатков самолета", — отметил собеседник.

По словам источника, просчет при проектировании борта мог привести к поломке шасси и воспламенению топливных баков.

"При посадке SSJ в Шереметьево сломавшиеся шасси привели к повреждению топливных баков, утечке керосина и воспламенению. Таким образом, это может являться просчетом при проектировании самолета", — сообщил собеседник.

Напомним, что самолет авиакомпании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet 100, который выполнял рейс Москва — Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в аэропорт вылета — Шереметьево — и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.

При посадке у самолета подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Как сообщал Гидрометцентр России, в тот день в Московской области наблюдалась гроза. По данным Следственного комитета (СК РФ), в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.