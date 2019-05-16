НУР-СУЛТАН, 16 мая — ПРАЙМ. Сбербанк и ВТБ представили план по региональной авиакомпании Минтрансу РФ, но острой заинтересованности пока нет, сообщил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

"Пока нет должного спроса на этот проект. Мы все подготовили и если правительство вернётся к этому, мы будем готовы это обсуждать. Мы показывали проект Минтрансу, но острой заинтересованности пока нет", — ответил он на вопрос, есть ли прогресс по работе над региональным авиаперевозчиком.

Сбербанк и ВТБ в прошлом году начали работу над планом по созданию в России региональной авиакомпании. Глава ВТБ Андрей Костин говорил, что новая компания может быть создана с нуля или на базе одной из действующих компаний. Он также сообщал, что инвестиции в региональную авиакомпанию составят не менее 1 миллиарда долларов, но проект должен быть реализован на принципах государственно-частного партнерства, потому что без субсидий региональных перевозок эта сфера будет убыточной.