МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Гендиректором сети мелкооптовой торговли Metro в России с 1 июня станет Мартин Шумахер, работавший на позиции коммерческого директора Metro Россия, говорится в сообщении компании.

Джери Калмис, занимающий пост в настоящий момент, принял решение покинуть должность и продолжить карьеру за пределами компании. Он возглавлял компанию с 1 декабря 2016 года.

Шумахер начал свою карьеру в Metro Cash & Carry в июле 2013 года. В течение более чем шести лет работал на руководящих позициях, в том числе был генеральным директором Metro Украина.

Последние 11 месяцев в российском Metro Шумахер отвечал за управление закупками, ценообразованием, маркетингом, службой цепочки поставок и службой обеспечения качества. "Мартин Шумахер уже является членом российской управленческой команды и хорошо знает компанию, ее стратегию развития и российский рынок", — сказано в сообщении.

"Уверен, что мы сможем продолжить успешное развитие в оптовом направлении и быть помощником и защитником малого и среднего бизнеса", — прокомментировал свое назначение Шумахер.

Кроме этого, с 1 июня директором по корпоративной и внешней политике будет назначен Алексей Григорьев. "В дополнение к своим текущим обязанностям главы представительства Metro AG в России Алексей займется расширением локальной экспертизы и работой со стейкхолдерами компании", — уточняется в сообщении.

Metro — один из крупнейших операторов розничной и мелкооптовой торговли в мире. Компания работает в 35 странах мира, объем продаж Metro в 2016-2017 финансовом году составил порядка 37 миллиардов евро. Первые торговые центры Metro в РФ открылись в 2001 году. Сейчас компания управляет 93 торговыми центрами в 51 регионе России. Продажи компании в РФ за 2016-2017 финансовый год составили 3,363 миллиарда евро.