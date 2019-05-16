МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Консолидированная чистая прибыль крупнейшей в мире розничной торговой сети, американской Walmart, по итогам первого квартала 2019-2020 финансового года (завершившегося 30 апреля) выросла в 1,8 раза в годовом выражении и составила 3,842 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль Walmart в пересчете на одну акцию составила 1,34 доллара против 0,72 доллара годом ранее. Аналитики ожидали, что показатель составит 1,02 доллара. Общая выручка Walmart в отчетном периоде выросла в годовом выражении на 1%, составив 123,925 миллиарда долларов.

"Мы меняемся для увеличения инноваций и производительности, и мы видим это в наших результатах", — сказал глава компании Даг Мак-Миллон (Doug McMillon), чьи слова приводятся в сообщении.

Walmart была основана в 1962 году. Штаб-квартира крупнейшего глобального ритейлера находится в городе Бентонвилл (штат Арканзас, США). Более чем в 11,7 тысячи магазинов компании, расположенных в 27 странах, работают примерно 2,2 миллиона человек.