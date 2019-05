МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. "Севергрупп" увеличила долю в ритейлере "Лента" до более чем 50% и продлевает оферту до 4 июня, говорится в сообщении компании.

"Севергрупп" получила действительные акцепты в отношении ценных бумаг компании Lenta Ltd., которые в совокупности с другими ценными бумагами компании, в которых "Севергрупп" имеет участие (включая ГДР Lenta Ltd., приобретённые у TPG и EBRD, но исключая казначейские акции), суммарно представляют более чем 50% прав голоса в Lenta Ltd", — говорится в сообщении.

Срок действия оферты продлевается до 4 июня, также говорится в сообщении.

"Севергрупп" 30 апреля закрыла сделку покупки акций "Ленты" у TPG Group (34,45% за исключением казначейских бумаг) и Европейского банка реконструкции и развития (7,47%), получив 41,9% в компании. Сумма сделки составила 729 миллионов долларов. После закрытия сделки "Севергрупп" объявила оферту миноритариям "Ленты" о покупке принадлежащих им бумаг ритейлера по 18 долларов за акцию (3,6 доллара за GDR).

"Лента" основана в 1993 году в Санкт-Петербурге, это одна из крупнейших розничных сетей в России. На конец марта компания управляла 375 магазинами в России — 244 гипермаркетами и 131 супермаркетом.