МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Круглогодичные перевозки по Севморпути начнутся в 2035 году, грузопоток вырастет до свыше 130 миллионов тонн в год, следует из презентации, представленной на совещании, посвященном обсуждению комплексного плана развития инфраструктуры СМП до 2035 года Аналитическим центром при правительстве РФ.

"2035 (год — ред.) — начало круглогодичных перевозок строго в установленные сроки на всей акватории СМП и рост грузооборота свыше 130 миллионов тонн (в год — ред.)", — говорится в материалах, презентованных аналитическим центром на заседании.

К 2024 году, согласно материалам, грузопоток по СМП должен увеличиться до 80 миллионов тонн в год, а в 2027 году начнутся перевозки в строго установленные сроки в летнее-осеннюю навигацию на всей акватории Севморпути, в зимне-осеннюю — в юго-западной части Карского моря.