МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Росавиация направила в Межгосударственный авиационный комитет (МАК) запрос о результатах сертификационных испытаний самолета Sukhoi Superjet 100, сообщила РИА Новости представитель ведомства.

Источник, близкий к расследованию ЧП в Шереметьево, ранее сообщил РИА Новости, что конструктивные недостатки SSJ100 рассматриваются как одна из версий причины аварии в аэропорту.

"В связи с публикациями в СМИ Росавиация подтверждает, что в МАК направлен запрос незамедлительно представить в ведомство исчерпывающую документацию по результатам сертификационных испытаний самолета "Сухой Суперджет" RRJ-95", — сказала собеседница агентства.

"Первичную сертификацию самолета данного типа в предыдущие годы проводил МАК", — добавила она.

Внимание к самолетам марки SSJ приковано после инцидента 5 мая. Тогда Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжили четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира.