МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Минкомсвязь и Министерство промышленности и торговли не поддержали предложение Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) о введении единого сбора в 15% от стоимости покупок в иностранных интернет-магазинах, пишет газета "Известия".

Заместитель главы Минкомсвязи Михаил Мамонов рассказал газете, что введение такого сбора станет кардинальной мерой, которая в свою очередь может привести к росту цен.

"Скорее всего, она приведет к увеличению нагрузки на конечных потребителей с учетом потенциального роста цены на импортную продукцию. Даже если бы мы решили реализовать такую смелую меру, введение сбора имело бы экономический эффект, только если бы применялось единовременно на всей территории ЕврАзЭС", — отметил чиновник.

В свою очередь пресс-служба Минпромторга изданию сообщила, что ведомство считает целесообразным придерживаться правил, принятых странами ЕАЭС.

Сейчас, с 1 января текущего года, в России действует правило беспошлинного ввоза покупок в зарубежных интернет-магазинах до 500 евро по стоимости. Вес покупки не должен превышать 31 кг. Если покупка дороже 500 евро, то таможенная пошлина будет составлять 50% от ее стоимости. С 2020 года порог планируется опустить до отметки в 200 евро.