МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Черкизово" по МСФО в первом квартале выросла на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,2 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе одного из крупнейших российских производителей мяса и мясных продуктов.

Выручка за отчетный период увеличилась на 24,6%, до уровня в 26,7 миллиарда рублей.

Группа "Черкизово" входит в тройку лидеров в РФ на рынках куриного мяса, свинины и продуктов мясопереработки, это также крупнейший в стране производитель комбикормов. Семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева контролирует 89,5% акционерного капитала компании, еще 8% принадлежит испанской Grupo Fuertes.