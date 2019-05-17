МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Близкий к расследованию аварии Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево источник допускает, что Межгосударственный авиационный комитет (МАК) при расследовании катастрофы может быть необъективен, так как он принимал участие в сертификации данного типа самолетов: это может нарушать требования международной организации гражданской авиации (ИКАО).

МАК в свою очередь заявляет, что его полная независимость в процессах расследования подтверждена.

Ранее близкий к расследованию катастрофы в Шереметьево сообщал, что конструктивные недостатки борта SSJ100 рассматриваются в качестве одной из основных версий причин катастрофы 5 мая.

"Участие МАК в комиссии по расследованию катастрофы противоречит нормам ИКАО и мешает объективному расследованию. МАК в 2011 году занимался сертификацией самолета SSJ100, а в документах ИКАО, приложении 13 "Расследование авиационных происшествий и инцидентов" говорится, что "государство обеспечивает независимость организации, проводящей расследование авиационных происшествий и инцидентов, от других авиационных организаций государства", — сообщил собеседник РИА Новости.

По его словам, участие в расследовании МАК, который сертифицировал этот самолет, ставит под сомнение принцип независимости расследования.

В свою очередь заместитель председателя МАК Сергей Зайко заявил агентству, что независимость комитета подтверждена в процессах расследования, и он сам проходил аудит ИКАО.

"МАК занимается этой деятельностью уже более 25 лет. МАК проходил аудит ИКАО… В области расследования у нас стоит самая высшая оценка из всех остальных областей, которые проверялись на тот момент в РФ. Подтверждена полная независимость в процессах расследования", — отметил собеседник агентства.

Комментарием ИКАО РИА Новости на данный момент не располагает.

Накануне, 16 мая, Росавиация направила в Межгосударственный авиационный комитет (МАК) запрос о результатах сертификационных испытаний самолета Sukhoi Superjet 100.

Напомним, что 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", который выполнял рейс из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт вылета — "Шереметьево" — и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у борта подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По данным Следственного комитета (СК РФ), в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжили четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира.