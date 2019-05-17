МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Авиакомпаниям после ЧП с Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево рекомендовано провести занятия с экипажами по аварийным посадкам и действиям при пожаре, говорится в документе Росавиации, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"С летным составом провести дополнительные занятия (по типам ВС) по порядку действий членов летного и кабинного экипажей при возникновении на борту пожара", — отмечается в документе среди предложений авиакомпаниям-эксплуатантам SSJ100, сформулированных комиссией МАК по расследованию катастрофы.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.

В документе Росавиации говорится также, что Superjet 100 заходил на посадку с превышением максимальной массы на 1,6 тонны, но без превышения скорости. "К моменту входа в глиссаду масса самолета составляла около 42600 килограммов, что на 1600 килограммов превышало максимально допустимую посадочную массу", — говорится в документе.

"Снижение по глиссаде осуществлялось без существенных отклонений на скорости 155 —160 узлов (287-296 километров в час). Согласно руководству по летной эксплуатации, скорость захода на посадку для имевшихся условий составляет 155 узлов", — отмечает ведомство.

Сигнализация о возгорании вспомогательной силовой установки Sukhoi Superjet 100 сработала за 4 секунды до остановки самолета. "В 15.30.34 зарегистрирована сигнализация о пожаре ВСУ. Остановка самолета произошла в 15.30.38", — говорится в документе.

Отмечается, что "первое применение систем пожаротушения" началось в 15.30.58, причем двигатели работали до прекращения записи параметрического самописца (произошло еще через семь секунд).

Капитан самолета несколько раз перед ЧП пытался отклонить судно то вверх, то вниз, причем с максимальным усилием, следует из документа. "Командир воздушного судна выполнил несколько знакопеременных отклонений ручкой управления с большой амплитудой (вплоть до максимальных значений), что привело к знакопеременным изменениям угла тангажа (от плюс шести градусов до минус двух)", — говорится в документе.

В нем же сообщается, что командир осуществил приземление на три стойки шасси с большими перегрузками, до 5,85 g. "На удалении 900 метров от входного торца взлетно-посадочной полосы (ВПП) и скорости 158 узлов (293 километра в час) произошло первое касание самолета ВПП на "три точки" с вертикальной перегрузкой не менее 2.55 g с последующим отделением на высоту около 6 футов (2 метра)", — отмечается в документе.