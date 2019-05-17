МАДРИД, 17 мая — ПРАЙМ. Компании LetterOne (L1) Михаила Фридмана удалось получить контроль над почти 70% капитала продуктового ритейлера Dia, следует из сообщения испанской Национальной комиссии по ценным бумагам.

Оферта L1 была принята держателями 57,41% акций и 40,76% капитала компании. "Следовательно, оферта имела положительный результат", — говорится в сообщении комиссии. Таким образом, L1, владевшая 29% в ритейлере, обеспечивает себе 69,7% акционерного капитала Dia.

К концу сегодняшних торгов акции Dia упали в цене на 4% — до 0,642 евро за акцию.

Продуктовый ритейлер Dia был основан в 1979 году, его штаб-квартира находится в мадридском районе Лас-Росас. Розничная сеть компании насчитывает более чем 7,3 тысячи магазинов, штат составляет 67 тысяч сотрудников. LetterOne сообщила о намерении выкупить Dia в начале февраля, предложив по 0,67 евро за акцию. В рамках сделки L1 намерена инвестировать 500 миллионов в капитал ритейлера.

В 2018 году убытки Dia достигли 352 миллионов евро. Потери за первый квартал этого года составили ещё 175 миллионов. Общий долг компании — 912 миллионов евро. LetterOne удалось достичь предварительного соглашения об отсрочке погашения долга до 2023 года и предоставлении новых линий ликвидности на 380 миллионов евро с 16 из 17 кредиторов, которые предоставили 77,5% финансирования, – за исключением банка Santander. Но для заключения договорённостей необходимо соглашение со всеми кредиторами.