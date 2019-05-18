МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Миллиардер Илон Маск принял решение самостоятельно проверять любые траты сотрудников корпорации Tesla, чтобы тем самым оптимизировать расходы. Помогать ему в этом будет финансовый директор Зак Киркхорн.

Маск рассчитывает, что через десять месяцев Tesla сможет стать безубыточной, передает Рейтер. В бюджет компании было привлечено $2,7 млн, однако эти средства будут израсходованы менее чем через год.

"Эти деньги дают нам порядка 10 месяцев, чтобы достичь безубыточности", — отмечается в сообщении.

В нем подчеркивается, что такие меры являются "хардкором", но это единственный путь для Tesla.

Убыток Tesla по итогам первого квартала составили $702 млн, а на счетах корпорации осталось лишь $2,2 млн.