МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) призвало экипажи американских авиакомпании проявлять осторожность при полетах в районе Персидского и Оманского заливов на фоне обострения отношений Вашингтона и Тегерана.

"Следует проявлять осторожность при работе в воздушном пространстве над водами Персидского и Оманского заливов в связи с возросшей военной активностью и усилением политической напряженности в регионе", — говорится в извещении для экипажей воздушных судов (NOTAM), размещенном на сайте ведомства.

Самолеты, совершающие полеты в этом регионе, могут столкнуться с проблемами с GPS и с возникновением помех, нарушающих работу средств связи, отмечает ведомство.

Ранее сообщалось, что США на фоне обострения ситуации вокруг Ирана сосредоточили в Персидском заливе и вблизи него как минимум семь военных кораблей во главе с авианосцем Abraham Lincoln. В регионе также доставлен зенитно-ракетный комплекс Patriot. Как пояснили тогда в Пентагоне, эти вооружения войдут в состав ударной группы авианосца Abraham Lincoln и целевой группы ВВС США на Ближнем Востоке в ответ на "признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США и для защиты наших интересов". Район размещения этих средств засекречен.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что надеется избежать войны с Ираном. В то же время верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявлял, что Иран не намерен вести войну с США, однако Тегеран продолжит сопротивление Вашингтону. О нежелательности войны с Ираном говорил и госсекретарь США Майк Помпео, в то же время отметив, что если американские национальные интересы будут в опасности, Вашингтон ответит "соответствующим образом".