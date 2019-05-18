ЛОНДОН, 18 мая — ПРАЙМ. Крупнейший британский авиаперевозчик British Airways с 3 октября прекращает осуществлять рейсы из лондонского аэропорта Хитроу в Санкт-Петербург и Киев, сообщила РИА Новости в субботу представитель компании.

"Мы с сожалением прекращаем рейсы в Санкт-Петербург. У нас многолетняя история полетов в этот город и мы гордимся ею, но, несмотря на то, что мы летали по этому маршруту с 1971 года, он более не является коммерчески жизнеспособным. Мы регулярно проводим оценку наших рейсов и адаптируем графики полетов к тому, куда хотят летать наши клиенты. Мы будем работать с нашими партнерами по альянсу Oneworld и с другими перевозчиками, чтобы перебронировать билеты тех, у кого они уже на руках", — сообщила представитель BA.

Комментируя отмену рейсов в Киев, собеседница агентства также указала, что авиаперевозчик принял это решение вынужденно, и практически дословно повторила сказанное про Санкт-Петербург.

"Мы с сожалением прекращаем рейсы в Киев. У нас многолетняя история полетов на Украину, и мы гордимся ею, но рейсы более не являются коммерчески жизнеспособными. Мы продолжаем прислушиваться к тому, чего хотят наши клиенты, и оценивать рейсы на регулярной основе. Мы продолжим работать с другими перевозчиками, чтобы перебронировать билеты тех, у кого они уже на руках", — отметила представитель BA.

Она уточнила, что полеты в Санкт-Петербург и Киев прекращаются c 3 октября.