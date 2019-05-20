МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Группа компаний "Обувь России", один из крупнейших российских обувных ритейлеров, в первом квартале 2019 года увеличила показатель EBITDA по МСФО в 1,8 раза по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года — до 613 миллионов рублей, говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль "Обуви России" в январе-марте выросла в 2,6 раза, до 217 миллионов рублей. Выручка составила 2,555 миллиарда рублей, увеличившись на 13,1%. Рентабельность по EBITDA выросла на 8,7 процентного пункта и составила 24%.

Валовая прибыль увеличилась на 31,6%, до 1,564 миллиарда рублей. Сопоставимые продажи группы компаний выросли на 2,1%, средний чек — на 1,8%.

"В ближайшие два-три года группа сделает ставку на развитие сети в малых городах и населенных пунктах, в которых ниже уровень конкуренции и операционные затраты на открытие магазинов. Это позволяет компании увеличивать долю на региональных рынках и быстрее выводить торговые точки на планируемые показатели продаж. В целом в 2019 году группа намерена открыть 150 магазинов преимущественно в городах с населением от 15 до 250 тысячи жителей. Основная часть новых торговых точек заработает до старта осенне-зимнего сезона", — цитирует пресс-служба директора ГК "Обувь России" Антона Титова.

Группа "Обувь России" была основана в 2003 году, она развивает несколько обувных сетей, включая сети Westfalika, "Пешеход" и Emilia Estra. На конец 2018 года группа управляла 727 магазинами (161 объект — по франшизе). Глава "Обуви России" Антон Титов владеет 50% акций ПАО "ОР", управляющей компании группы, 16% — у структуры бизнесмена Михаила Прохорова.