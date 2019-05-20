МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Акционеры "Детского мира" приняли решение выплатить дивиденды по итогам 2018 года в размере 3,3 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.

"Выплатить финальные дивиденды за 2018 год в размере 3,3 миллиарда рублей (4,45 рубля на одну обыкновенную акцию)", — сказано в сообщении.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен 27 мая 2019 года, уточняется в нем.

Дивидендная политика ритейлера предполагает выплаты из чистой прибыли компании по РСБУ. Рекомендуемая сумма дивидендов определяется советом директоров, она составляет минимум 50% чистой прибыли по МСФО предыдущего года, при условии обеспечения реализации инвестиционной программы ритейлера и сохранения финансовой устойчивости компании.

Чистая прибыль "Детского мира" по РСБУ за 2018 год составила 6,538 миллиарда рублей против 5,063 миллиарда рублей в 2017 году.

По итогам 2017 года "Детский мир" выплатил акционерам 2,867 миллиарда рублей — 3,88 рубля на акцию номиналом 0,0004 рубля.

Группа "Детский мир" объединяет сети магазинов "Детский мир" и ELC (Early Learning Centre, Центр раннего развития). АФК "Система" владеет 52,1% акций "Детского мира", Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) — еще 14%. Free float сети составляет 33,9%.