МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Минфин РФ не поддержит отмену НДС для онлайн-ритейлеров в случае появления такого предложения, заявил журналистам глава департамента Минфина по налоговой и таможенной политике Алексей Сазанов.

"Должны быть равные конкурентные условия. И очень странно, если мы для онлайн-ритейлоров и обычной розничной торговли будем создавать разные условия в части НДС. Это противоречит здравому смыслу. Мы точно такое поддерживать не будем", — сказал он, добавив, что подобного предложения в министерство не поступало.

"У нас есть понятие, что должно быть равное правовое поле. Для разных участников рынка оно должно быть одинаковым с точки зрения законодательного регулирования. Недопустимо создавать разные условия для организаций, торгующим одним и тем же товаром", — отметил он.

Ранее замглавы ФАС Анатолий Голомолзин сообщил РИА Новости, что служба работает над созданием механизмов выравнивания условий деятельности отечественных и зарубежных онлайн-рителейров, обнуление НДС для продавцов из РФ — только один из возможных вариантов. Предложения обнулить НДС для онлайн-ритейлеров еще не сформулированы, вопрос в стадии обсуждения.