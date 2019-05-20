МАДРИД, 20 мая — ПРАЙМ. Компания LetterOne (L1) Михаила Фридмана, которой ранее удалось получить контроль над почти 70% капитала продуктового ритейлера Dia, договорилась с банком Santander о рефинансировании долга для спасения Dia, сообщила президент группы Santander Ана Ботин в Twitter.

"В итоге председатель LetterOne взял на себя обязательства работать над устранением дискриминации между держателями облигаций и банками Dia, что, по нашему мнению, является справедливым… Santander решил поддержать Dia и его сотрудников", — сообщила Ботин.

На прошлой неделе стало известно, что LetterOne удалось получить контроль над почти 70% капитала продуктового ритейлера Dia. Тогда же компания сообщила, что удалось достичь предварительного соглашения об отсрочке погашения долга до 2023 года и предоставлении новых линий ликвидности на 380 миллионов евро с 16 из 17 кредиторов, которые предоставили 77,5% финансирования, – за исключением банка Santander. В компании предупредили, что для заключения договоренностей необходимо соглашение со всеми кредиторами.

В 2018 году убытки Dia достигли 352 миллионов евро. Потери за первый квартал этого года составили еще 175 миллионов. Общий долг компании — 912 миллионов евро.

Продуктовый ритейлер Dia был основан в 1979 году, его штаб-квартира находится в мадридском районе Лас-Росас. Розничная сеть компании насчитывает более чем 7,3 тысячи магазинов, штат составляет 67 тысяч сотрудников. LetterOne сообщила о намерении выкупить Dia в начале февраля, предложив по 0,67 евро за акцию. Отмечалось, что в рамках сделки L1 намерена инвестировать 500 миллионов в капитал ритейлера.