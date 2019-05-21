МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Совет директоров ОК "Русал" объявил о назначении Владимира Колмогорова неисполнительным директором компании.

Кандидатура Колмогорова была предложена En+ Group, где он исполняет обязанности заместителя главы отдела технической политики.

"Совет директоров "Русала"… объявляет о том, что Колмогоров… был назначен неисполнительным директором компании с 18 мая 2019 года", — говорится в пресс-релизе компании.

Неделей ранее компания объявила об уходе из "Русала" независимого директора Тимура Валиева с 13 мая в связи с другими деловыми обязанностями.

В конце января "Русал" сообщил, что обновил состав совета директоров в рамках сделки по снятию американских санкций. В опубликованном списке директоров тогда были перечислены девять человек. В середине февраля компания вновь сообщила о смене состава совета директоров. Он расширился до 14 человек.

Минфин США 27 января снял санкции с принадлежавших Олегу Дерипаске компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго", оставив при этом в силе все санкции в отношении самого бизнесмена.

ОК "Русал" – один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2018 году пришлось 5,8% мирового производства алюминия и 6,2% глинозема. Компания присутствует в 20 странах. В ней работает около 64 тысяч человек.