ПЕКИН, 21 мая — ПРАЙМ. Китайская авиакомпания China Eastern Airlines потребовала от компании Boeing возмещения убытков за простой самолетов 737 MAX и ущерб за отсрочку передачи заказанных ранее лайнеров, сообщает издание thepaper.cn.

"Авиакомпания China Eastern официально потребовала от Boeing компенсацию убытков за простой с 11 марта 14 самолетов MAX 737, также ущерб, причиненный отсрочкой передачи закупленных ранее лайнеров MAX 737", — пишет издание.

По данным издания, компании находятся в контакте по этому вопросу. China Eastern стала первой китайской компанией, которая потребовала от Boeing возмещения ущерба за простой лайнеров этой серии.

РИА Новости пока не располагает официальным комментарием авиакомпании China Eastern.

В марте Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.

После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.