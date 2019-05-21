МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Семь структур, аффилированных с бизнесменом Олегом Дерипаской, перерегистрировались в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининграде, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Как сообщила пресс-служба Минэкономразвития, 20 мая на острове Октябрьский зарегистрированы семь новых международных компаний: "Транс Сегтор Холдингз Лимитед", "Самолюс Инвестментс Лимитед", "Прайм Эмеральд Трейдинг Лимитед", "Фенестрария Консалтантс Лимитед", "Лэнгдэйл Холдингз Лимитед", "Распериа Трейдинг Лимитед" и "Цератозамия Консалтантс Лимит". Таким образом, количество международных компаний в специальных административных районах выросло до 10 (восемь – на острове Октябрьский, две — на острове Русский).

Отвечая на вопрос о том, идет ли речь о компаниях, аффилированных с Олегом Дерипаской, Орешкин сказал: "Да".

По данным Минэкономразвития, в настоящее время рассматривается еще несколько заявок на перерегистрацию в специальных административных районах.

Орешкин сообщил также, что "Русал" и En+ могут перерегистрироваться в специальном административном районе в Калининграде до конца года, власти со своей стороны сделают все возможное.

Совет директоров "Русала" в ноябре 2018 года принял решение снять компанию с регистрации в Джерси и перерегистрировать в качестве международной компании в России. Вице-президент по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления компании Елена Безденежных на прошлой неделе уточняла, что компания будет перерегистрирована на острове Октябрьский в Калининграде. Акционеры энергометаллургической En+ (материнская компания "Русала") одобрили перерегистрацию компании в том же САРе в декабре прошлого года.

"Мы работаем над этим, будем делать все возможное с нашей стороны", — сказал Орешкин.

Президент РФ Владимир Путин в августе минувшего года подписал пакет законов, предусматривающих создание специальных административных районов с особыми условиями ведения хозяйственной деятельности для иностранных компаний на территории острова Октябрьского в Калининградской области и острова Русского в Приморский крае. Резиденты САРа полностью освобождаются от налога на прибыль в виде дивидендов и налога на прибыль от реализации акций иностранных компаний. На территории таких районов также действуют особые режимы валютного регулирования и 5%-ный налог на доходы, полученные иностранными лицами в виде дивидендов по акциям международных холдинговых компаний.