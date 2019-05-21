МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Потери казны Российской Федерации в результате передачи банка "Российский капитал" госкомпании "Дом.РФ" составили 80,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении Счетной палаты.

По оценке ведомства, потери вызваны недостатками нормативно-правового регулирования при отражении операций по предоставлению Российской Федерацией имущественных взносов и учету акций, поступающих в казну.

"В частности, не предусмотрен аналитический учет имущественных взносов, не урегулирована процедура переоценки финансовых активов, составляющих казну. В результате АСВ (Агентство по страхованию вкладов – ред.) передало в Росимущество свой дочерний банк по балансовой стоимости 84,14 миллиарда рублей, а в "Дом.РФ" пакет перешел уже по рыночной цене в 3,63 миллиарда рублей, которую определил оценщик", — указывается в сообщении Счетной палаты.

Контрольное ведомство также отразило в сумме потерь профинансированные "Российский капитал" затраты государства на достройку объектов обанкротившейся девелоперской компании "СУ-155" в размере 33,16 миллиарда рублей.

"Данная функция была непрофильной для банка, он не смог обеспечить эффективный контроль стоимости достройки домов и не вел полноценный учет всех источников финансирования строительства, в том числе от продажи активов ГК "СУ-155". Как следствие, объекты не были завершены в установленные сроки", — подчеркивается в сообщении.

В нем отмечается, что банк, несмотря на длительную процедуру оздоровления, остается убыточным. По данным Счетной палаты, за десять лет расходы на санацию банка составили 164,4 миллиарда рублей, но на конец 2017 года общий накопленный убыток финансовой организации составил 53,6 миллиарда рублей.

В Счетной палате также считают, что поскольку после перехода в "Дом.РФ" кредитная организация стала уполномоченным банком в сфере жилищного строительства, есть риски невыполнения одной из задач нацпроекта "Жилье и городская среда" — перехода на финансирование жилищного строительства с помощью эскроу-счетов. По оценке аудиторов ведомства, в 2019 году деятельность банка может быть эффективной только при условии финансовой помощи акционера или бюджета.

Кроме того, есть риски и для самого акционера. По оценке контрольного органа, в краткосрочной перспективе "Дом.РФ" может столкнуться с сокращением собственных средств и отвлечением дополнительных финансовых ресурсов. Кроме того, имеются риски для выплат госкомпанией дивидендов в федеральный бюджет, так как в 2016-2018 годах произошло существенное сокращение нераспределенной прибыли прошлых лет. На конец 2018 года нераспределенная прибыль сократилась почти в три раза по сравнению с 2016 годом — до 12,94 миллиарда рублей, отмечается в сообщении.

Как указывается в нем, присутствовавший на коллегии Счетной палаты, на которой были представлены результаты проверки банка, гендиректор АО "Дом.РФ" Александр Плутник согласился с выводами ведомства и выразил надежду, что банк в ближайшей перспективе сможет выйти из процедуры финансового оздоровления.

"Мы вышли на выполнение нормативов. Может быть, мы предложим ЦБ выйти из процедуры финансового оздоровления, поскольку нахождение в санации создает определенные риски, в том числе и невозможность работы по определенным направлениям, в том числе с бюджетными средствами. Есть определенные ограничения", — приводятся в сообщении его слова.

"Российский капитал" в 2008 году стал одним из банков, которому потребовалась санация на фоне финансового кризиса. С 2009 года банк стал контролироваться Агентством по страхованию вкладов (АСВ). В 2017 году 100% акций кредитной организации переданы госкомпании "Дом.РФ" для создания на ее базе ипотечно-строительного банка. В конце прошлого года "Российский капитал" переименовали в "Банк "Дом.РФ". В 2018 году компания "Дом.РФ" провела ряд мероприятий по оздоровлению банка, однако Центробанк решил продлить его санацию до 2025 года в связи с присоединением дочернего "Социнвестбанка".

В банке РИА Новости сообщили, что он планирует завершить план финансового оздоровления досрочно — до конца 2019 года.

"С декабря 2017 года проведена трансформация банка. Благодаря мерам, предпринятым правительством России и менеджментом банка, на сегодняшний день реализованы основные меры в рамках плана его финансового оздоровления. Сегодня банк соблюдает все обязательные нормативы Банка России. За 2018 год банк получил прибыль по МСФО 4,2 миллиарда рублей против убытка годом ранее", — отметил представитель банка.

Он также указал, что в январе 2019 года в рамках плана финансового оздоровления банка был создан резерв по активу в 2,9 миллиарда рублей, а до 2025 года размер подобных резервов будет досоздан на 4,5 миллиарда рублей.

В банке также отметили, что к настоящему времени завершено строительство 120 из 130 многоквартирных домов за разорившимся девелопером "СУ-155", а дольщикам еще четырех объектов выплачены денежные компенсации. До конца года планируется достроить оставшиеся шесть домов "СУ-155".