ЛОНДОН, 21 мая — ПРАЙМ. Сеть ресторанов итальянской кухни Jamie's Italian известного британского шеф-повара Джейми Оливера объявила о банкротстве, несмотря на ранее принятую программу реструктуризации задолженности, следует из сообщения официального представителя ресторатора.

Проблемы итальянской сети ресторанов Оливера начались в 2015 году после того, как клиенты стали жаловаться на неприветливых менеджеров. К концу года рейтинг сети опустился до рекордно низких показателей, что отразилось на ее доходах: со 109 миллионов фунтов стерлингов в 2016 году они опустились до 96 миллионов в 2017-м. Тогда Оливеру пришлось закрыть шесть своих ресторанов в Британии. В феврале повару удалось согласовать с кредиторами план реструктуризации долга компании, при котором пришлось бы закрыть треть из 35 заведений сети.

Но теперь, по словам представителя Оливера, совет директоров Jamie's Italian Limited принял решение о назначении консалтинговой компании KPMG временным управляющим ввиду банкротства. При этом холдинг Jamie Oliver Holdings, которая управляет Jamie Oliver Limited и Jamie Oliver Licensing Limited, а также международный ресторанный франшизный бизнес Jamie's Italian International Limited продолжат работать в обычном режиме.

Комментируя решение о банкротстве, Оливер заявил, что "очень опечален таким результатом". "Я понимаю, как это все сложно для всех причастных", — добавил он. В результате банкротства под риском увольнения оказалось около 1,3 тысячи сотрудников ресторанной сети.