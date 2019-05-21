МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не будет возбуждать дела против платежных систем Visa и Mastercard после жалоб ассоциаций ритейлеров, не считая положение этих систем в России доминирующим, сообщила РИА Новости начальник управления контроля финансовых рынков ведомства Ольга Сергеева.

В феврале Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) обратились в ФАС с просьбой возбудить дело в отношении платежных систем Visa и Mastercard.

Ассоциации считают, что в действиях платежных систем по установлению размера межбанковской комиссии усматриваются признаки нарушения закона о защите конкуренции. Межбанковская комиссия, в свою очередь, влияет на размер торговой уступки — суммарной комиссии, которую банк-участник платежной системы взимает с продавца товара или с поставщика услуги. В марте АКИТ заявляла, что может обратиться в прокуратуру, если ФАС не возбудит антимонопольные дела.

"По итогам рассмотрения поданного АКИТ, АКОРТ и РАТЭК заявления ФАС России на основании полученной информации пришла к выводу об отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях международных платежных систем", — сказала Сергеева.

"С учетом полученных статистических данных о деятельности платежных систем на территории Российской Федерации антимонопольный орган установил, что положение платежных систем Visa и Mastercard не может быть признано доминирующим в понимании закона "О защите конкуренции". Отсутствие доминирующего положение у хозяйствующего субъекта, в свою очередь, делает невозможным квалификацию его действий в качестве нарушения статьи 10 закона о защите конкуренции, на что и жаловались АКИТ, АКОРТ и РАТЭК", — подытожила она.