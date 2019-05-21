МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Группа компаний Ginza Project, управляющая ресторанами Jamie's Italian известного британского шеф-повара Джейми Оливера в Москве и Санкт-Петербурге, пока не получала официальной информации о банкротстве сети итальянских ресторанов или изменениях условий работы франшизы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ginza Project Moscow.

Сеть ресторанов итальянской кухни Jamie's Italian во вторник объявила о банкротстве, несмотря на ранее принятую программу реструктуризации задолженности, следует из сообщения официального представителя шеф-повара. В результате банкротства под риском увольнения в Великобритании оказалось около 1,3 тысячи сотрудников ресторанной сети.

"Пока мы не получили никакой официальной информации о банкротстве или изменении условий работы франшизы. Даже если потребуется изменение названия или концепции, это вряд ли повлияет на бизнес — оба эти ресторана достаточно успешны, чтобы позитивно смотреть в будущее", — прокомментировали в Ginza Project Moscow.

Проблемы итальянской сети ресторанов Оливера начались в 2015 году после того, как клиенты стали жаловаться на неприветливых менеджеров. К концу года рейтинг сети опустился до рекордно низких показателей, что отразилось на ее доходах: со 109 миллионов фунтов стерлингов в 2016 году они опустились до 96 миллионов в 2017. Тогда Оливеру пришлось закрыть шесть своих ресторанов в Британии. В феврале повару удалось согласовать с кредиторами план реструктуризации долга компании, при котором пришлось бы закрыть треть из 35 заведений сети.

Но теперь, по словам представителя Оливера, совет директоров Jamie's Italian Limited принял решение о назначении консалтинговой компании KPMG временным управляющим ввиду банкротства. При этом холдинг Jamie Oliver Holdings, которая управляет Jamie Oliver Limited и Jamie Oliver Licensing Limited, а также международный ресторанный франшизный бизнес Jamie's Italian International Limited продолжат работать в обычном режиме.