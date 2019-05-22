МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Российский производитель "Трансмашхолдинг" планирует выпускать пассажирские вагоны с ароматами, например свежесваренного кофе, сообщил заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов.

"Новые направления. Один из трендов, которые мы только изучаем, но, вероятнее всего, в вагонах с 2023 года начнем уже реализовывать, это аромадизайн. Это такой новый элемент, когда утром по вагону, например, распространяется запах свежесвареного кофе", — рассказал Лошманов в среду на конференции "Пассажирский рельсовый транспорт России: курс на развитие", организованной РБК.

Крупнейшим в РФ производителем пассажирских вагонов является группа "Трансмашхолдинг". Основным покупателем пассажирских вагонов является группа РЖД, в частности, "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД).