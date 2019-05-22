МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Торговая сеть "Перекресток" (входит в X5 Retail Group) создает краудсорсинговую платформу, с помощью которой хочет вовлечь покупателей к обсуждению того, какие блюда они хотели бы видеть в продаже в магазинах сети, сообщил коммерческий директор "Перекрестка" Ринат Мухаметвалеев.

На прошлой неделе "Перекресток" сообщил об открытии первой собственной фабрики-кухни по производству готовых блюд, на первом этапе предприятие обеспечивает продукцией более 400 магазинов "Перекресток" в Москве и Московской области. В среду Мухаметвалеев отметил, что одной из задач торговой сети является обеспечение интересного для своих покупателей ассортимента в магазинах.

"Мы в этом отношении хотим также поменять немного подход. Мы будем создавать краудсорсинговую платформу, в рамках которой будем активно вовлекать наших покупателей к обмену рецептами, к обмену идеями. Я надеюсь, что через шесть-семь месяцев у нас уже будут "салаты от Маши Ивановой" — то есть по результатам голосования именно покупателей, потребителей", — сказал Мухаметвалеев журналистам в среду.

Он отметил, что компания видит перспективность такого подхода, поскольку на данный момент на рынке изменение ассортимента должно происходить очень быстро. Фабрика-кухня также будет расширять ассортимент производимых блюд, в частности, торговая сеть планирует выпускать отдельные линейки продуктов для поклонников здорового питания.

Краудсорсинговая платформа SmartKitchen будет содержать как информацию о продукции фабрики-кухни, советы поваров, рекомендации диетологов, так и раздел для сбора обратной связи от клиентов. С помощью платформы покупатели смогут поделиться своим мнением о продукции, а также, например, оставить предложения по ассортименту, изменению рецептур, отзывы о качестве, упаковке.