МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. РЖД планируют провести аукцион по продаже 50% плюс 2 акции ведущего российского железнодорожного контейнерного оператора "Трансконтейнер" в июле-августе 2019 года, сообщил журналистам заместитель генерального директора железнодорожной монополии Андрей Старков.

Вице-премьер РФ Максим Акимов сообщал ранее, что аукцион, вероятно, состоится в конце лета — начале осени, по оптимистичному прогнозу — в июне. "Июль-август", — сообщил Старков на вопрос о планируемых сроках проведения аукциона.

"Выплата дополнительных дивидендов перед продажей 50% плюс 2 акции "Трансконтейнера" не планируется", — добавил он.

Старков напомнил, что 50% плюс две акции "Трансконтейнера" владеет "Объединенная транспортно-логистическая компания" (ОТЛК), в которой РЖД принадлежит 100% минус одна акция, еще одна акция в принадлежащей РЖД — "ОТЛК Логистика". Поэтому после одобрения на совете директоров РЖД, пояснил он, вопрос о продаже пакета "Трансконтейнера" должен быть одобрен акционерами ОТЛК.

"Планируется, что при условии принятия советом директоров РЖД в ближайшее время положительного решения, уже в первой половине июня будет проведено общее собрание акционеров ОТЛК, на котором будут определены все основные условия сделки по продаже акций "Трансконтейнера", — сообщил Андрей Старков.

Условия аукциона по продаже 50% плюс 2 акции "Трансконтейнера", добавил он, будут опубликованы после проведения всех указанных утверждений. Газета "Коммерсант" ранее писала, что в проекте директивы правительства РФ совету директоров РЖД по продаже "Трансконтейнера" есть ряд условий. В частности, что бенефициарами участников аукциона должны быть граждане РФ, не аффилированные с морскими контейнерными линиями, но либо уже имеющие 20% в "Трансконтейнере", либо профессиональные участники рынка, владеющие вагонами или контейнерным терминалом.

Старков сообщил, что условия аукциона по продаже "Трансконтейнера" будут уточнены в части формата проведения торгов и квалификационных требований к участникам. "РЖД продает в виде "Трансконтейнера" не просто актив, а своего непосредственного клиента, который, как предполагается, будет оставаться клиентом РЖД еще очень долго", — сказал Старков. Ранее он сообщал, что комитет совета директоров РЖД рекомендовал установить стартовую цену на аукционе за 50% плюс две акции "Трансконтейнера" в размере 36,159 миллиарда рублей.