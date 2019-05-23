МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Один из крупнейших операторов нефтеналивных цистерн — "Трансойл" Геннадия Тимченко — может купить железнодорожного оператора УГМК, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

УГМК продает своего железнодорожного оператора АО "Уголь-Транс" (учреждено ООО "УГМК-Транс" в 2018 году), рассказали несколько источников на операторском рынке. По их данным, покупателем выступает "Трансойл" непосредственно или его структуры.

В "Трансойле" и УГМК ситуацию не комментируют. В ФАС не стали обсуждать наличие или отсутствие ходатайства от покупателя.

Возможная сделка открывает компании дорогу к обслуживанию массовых угольных перевозок. Эксперты оценивают актив в 2,5-3 миллиарда рублей без учета контракта с "Кузбассразрезуглем" и в 7-10 миллиардов рублей — с его учетом, пишет издание.

"Трансойл" подконтролен Геннадию Тимченко (80%), совладельцы УГМК Андрей Бокарев и Искандар Махмудов выступают миноритариями, отмечает газета. В 2012 году их структура выкупила у Тимченко 13% в компании. В 2013 году Бокарев не исключал увеличения в перспективе доли до блокпакета.

При этом Тимченко и "Трансойл" с 2014 года находятся в "черном списке" Минфина США, запрещающем бизнес с резидентами США и доступ к финансовой системе страны. Однако факт, что экспортные перевозки угля в случае совершения сделки будут обслуживаться лицом, подконтрольным санкционной компании, по мнению юристов, не осложнит ситуацию ни для поставщика, ни для покупателей угля.

Контракт на перевозку не создаст для УГМК практических санкционных рисков, полагает партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич: скорее всего, он не будет отвечать критериям существенности, к тому же важно, что контракт был заключен до сделки и с лицом, не связанным с фигурантами "черного списка". Для покупателей экспортируемого угля это также рисков не несет, считает эксперт, поскольку транспортная услуга факультативная, а основное значение имеет купля-продажа.