МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Сын президента "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф четвертый год подряд признается самым богатым наследником по версии журнала Forbes.

Журнал публикует рейтинг наследников самых богатых предпринимателей России в четвертый раз, Юсуф занимал первое место все эти годы. В рейтинге представлены 20 семей, в которых на наследников приходится наибольшие состояния. Для создания рейтинга журнал берет состояние миллиардера и делит его на всех признанных детей.

"Самым богатым наследником (21,8 миллиарда долларов) снова стал Юсуф Алекперов. У совладельца LetterOne и "Альфа-Групп" Алексея Кузьмичева родились дочки-двойняшки Марго и Тая. Теперь у него трое детей и более низкое место в рейтинге (18-е) — в этом году его 7,6 миллиарда долларов делятся уже на троих, и каждому достается чуть больше 2,5 миллиарда долларов", — пишет Forbes.

В списке представлено 20 семей, где на каждого ребенка приходится не менее 2,3 миллиарда долларов, в этих семьях в сумме 48 детей. Состав участников рейтинга по сравнению с прошлым годом изменился несильно. Так, место Дениса Гапонцева, сына основателя IPG Photonics Валентина Гапонцева, занял сын основного владельца ТМК и группы "Синара" Дмитрия Пумпянского Александр, став новым участником списка.

По оценкам Forbes, на 19 апреля 2019 года в России насчитывалось 103 миллиардера, а их совокупное состояние составляло 440 миллиардов долларов. "Если эту сумму поделить на общее число их детей — 304, то все они будут миллиардерами со средним состоянием 1,45 миллиарда долларов", — отмечает издание.

В марте 2018 года Алекперов заявлял журналистам, что оформил передачу своих акций компании наследникам через траст, они не смогут раздробить пакет. Осенью 2017 года в интервью Блумберг Алекперов признался, что ищет приемника и что сын на эту роль не подходит, так как считает эту работу слишком сложной.