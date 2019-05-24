МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Чистый убыток датской компании A.P. Moller-Maersk A/S (Maersk) по итогам первого квартала 2019 года составил 656 миллионов долларов, тогда как год назад была получена чистая прибыль в 2,76 миллиарда, следует из отчетности компании.

В то же время выручка компании выросла на 3%, до 9,54 миллиарда долларов, при этом эксперты прогнозировали показатель на отметке в 9,62 миллиарда. Показатель EBITDA увеличился в два раза — до 1,236 миллиарда долларов, аналитики ожидали показатель на уровне в 1,25 миллиарда.

Подразделение Ocean, специализирующееся на контейнерных перевозках, в отчетном периоде зафиксировало выручку в 6,929 миллиарда долларов, что на 1,7% превышает показатель годичной давности. При этом выручка подразделения Terminals & Towage поднялась на 8,8%, до 991 миллиона долларов. Доход подразделения Logistics & Services снизился на 0,5%, до 1,448 миллиарда долларов.

Компания вместе с этим сохранила прогноз показателя EBITDA по итогам года на отметке в 5 миллиардов долларов.

Компания Maersk, крупнейший в мире контейнерный перевозчик, была основана в 1904 году в датском городе Свеннборге. Работает в 130 странах, штат сотрудников насчитывает около 88 тысяч человек.