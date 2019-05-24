МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Ювелирная промышленность России в январе-марте 2019 года, по оперативным данным, сократила использование золота для изготовления изделий на 2,14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 8,79 тонны (282,6 тысячи унций), серебра – увеличила на 27,76%, до 29,42 тонны (945,712 тысячи унций), сообщили РИА Новости в ФКУ "Пробирная палата России".

"Пробирная палата России" за первый квартал 2019 года опробовала и заклеймила 7,91 миллиона штук российских ювелирных изделий из золота общей массой 14,65 тонны против 8,13 миллиона штук массой 14,97 тонны в аналогичном периоде 2018 года. Также было опробовано и заклеймено 4,88 миллиона изделий из серебра общей массой 31,8 тонны против 4,75 миллиона штук массой 24,89 тонны в аналогичный период годом ранее", — сообщили в ведомстве.

В массе изделий 585-й и 750-й проб в среднем содержится около 60% чистого золота. В серебряных изделиях чистого металла содержится приблизительно 92,5%.

Всего, включая импорт, через Пробирную палату России за первый квартал текущего года прошло 8,08 миллиона ювелирных изделий с содержанием 9,07 тонны (291,5 тысячи унций) чистого золота (-1% к аналогичному периоду 2018 года).

По итогам 2018 года ювелиры РФ увеличили использование золота для изготовления изделий на 3,26% — до 34,554 тонны (1,111 миллиона унций), серебра – снизили на 11,61%, до 113,5 тонны (3,649 миллиона унций).