МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Датская судоходная корпорация A.P. Moller-Maersk A/S (APMM) объявила о программе обратного выкупа акций (buy back) на сумму до 10 миллиардов датских крон, или 1,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.

"Совет директоров A.P. Moller — Maersk A/S (APMM) принял решение использовать данные ему ежегодным общим собранием в апреле 2019 года полномочия по приобретению 15% акционерного капитала за два года для начала программы выкупа акций на сумму до 10 миллиардов датских крон (1,5 миллиарда долларов) и на приобретение максимально 3,12 миллиона акций за период до 15 месяцев", — сообщила компания.

Решение о проведении программы поддерживается сильной генерацией свободного денежного потока и средствами от отделения энергетического бизнеса. Первый этап выкупа, как ожидается, начнется в июне текущего года.

В августе 2017 года Total объявила о покупке нефтегазового подразделения датского гиганта — Maersk Oil & Gas A/S (Maersk Oil) — за 7,45 миллиарда долларов. Сделка была закрыта в начале марта 2018 года, по ее итогам Moller-Maersk стала владельцем 3,75% уставного капитала французской компании.

Компания Maersk, крупнейший в мире контейнерный перевозчик, была основана в 1904 году в датском городе Свеннборге. Работает в 130 странах, штат сотрудников насчитывает около 88 тысяч человек.