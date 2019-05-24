МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ, Наталья Карнова. В пятницу крупнейший банк России – Сбербанк – сообщил, что понижает ставки по ипотеке на 0,3-0,6 процентного пункта с 25 мая.

Снижение ставки на 0,6 п.п. коснется кредита на покупку готового жилья, загородной недвижимости, строительство жилого дома или нецелевого кредита под залог недвижимости. На 0,3 п.п. снижаются ставки по кредитам на строящееся жилье и рефинансирование кредитов других банков.

Таким образом, базовая ставка банка по кредиту на покупку готового жилья снижена с 11,4% до 10,8% годовых, при этом минимальная ставка с учетом дисконтов составит 9,6% годовых. Базовая ставка на приобретение строящегося жилья снижается с 10,9% до 10,6%. Минимальная ставка в рамках программы субсидирования с застройщиками составит 8,2% годовых, говорится в релизе банка.

Сбербанк не исключает снижения ключевой ставки ЦБ в июне. Сейчас она составляет 7,75%, но в случае замедления инфляции может опуститься на 0,25 процентного пункта, как полагают многие аналитики. Ранее глава Сбербанка Герман Греф говорил, что ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8% уже в 2020 году, а при условии, что инфляция будет на уровне до 4%, то ставки будут находиться в диапазоне 7-8%.

О снижении ипотечных ставок говорили и другие крупные банки, правда, это касалось отдельных категорий заемщиков. Так, ВТБ, второй по активам российский банк, с 29 апреля снизил ставку по ипотеке для семей с двумя и более детьми до 5% годовых с нынешних 6%.

Необходимость сделать ипотечные кредиты максимально доступными для населения не первый год декларируют власти. Целевой ориентир — снижение ставки до 8% годовых, а для многодетных семей – ниже 6%. При этом последним будут компенсировать платежи на 450 тысяч рублей. Кроме того, уже подписан закон об ипотечных каникулах, которые можно взять на срок до 6 месяцев, он начнет действовать летом.

СРЕДНЯЯ ПО РЫНКУ

Опрошенные "Прайм" эксперты считают, что на решение банков о снижении ипотечных ставок влияет целый ряд факторов.

"Снижение ставок по жилищным кредитам Сбербанка может быть обусловлено рядом факторов, в числе которых снижение стоимости фондирования и предпосылки к тому, что Банк России в ближайшие месяцы может приступить к серии спусков ключевой ставки", — говорит аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова.

При этом Сбербанк уже давно не является "локомотивом" рынка ипотечного кредитования, считает управляющий партнер компании "Метриум", участник партнерской сети CBRE Мария Литинецкая. " Более того, даже с учётом объявленного снижения ставок на 0,3-0,6 п.п. на рынке представлено немало банков, условия выдачи ипотеки в которых выгоднее, чем в Сбербанке", — говорит она.

Таким образом, лидер ипотечного кредитования, объявив о снижении ставок, фактически приблизил их к среднерыночным значениям, тогда как другие кредиторы еще раньше смягчили условия или вовсе не повышали ставки. Так, в Россельхозбанке базовая ставка по ипотеке составляет 9,7%. В "ЮниКредит Банке" – 9,5%.

"В результате, к примеру, в нашей компании доля Сбербанка среди других кредиторов по объему выданных ипотек упала с 40% в прошлом году до 25% в этом году", — приводит пример Литинецкая.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ РОСТА

Однако, невзирая на снижение ставок, эксперты не ожидают значительного роста числа ипотечных заемщиков. Во-первых, на размер выплат оно существенно не повлияет, во-вторых, есть и другие причины.

"Снижение ставок по долгосрочным кредитам, к которым относится ипотека, как правило, приводит к росту объемов выдач кредитов. Однако повторения ипотечного бума 2018 года не ожидается. В прошлые годы ипотечный рынок развивался и за счет рефинансирования, а при ожиданиях незначительного снижения ставок по ипотеке вклад рефинансирования в рост ипотечного рынка будет существенно меньше", — считает Соснова.

Кроме того, эксперты напоминают, что большинство банков ужесточили андерррайтинг при выдаче кредитов, поэтому далеко не все, кто желает взять ипотеку по сниженной ставке проходят контроль. Таким образом, с учетом снижения реальных доходов населения, серьезного роста числа потенциальных клиентов ипотеки нет.

По мнению Литинецкой, если все же удастся сократить среднюю ставку по ипотеке до 8% — а пока это сложно в силу экономических причин — повторение ипотечного бума прошлого года не исключается.

"Это весьма кстати, учитывая предстоящие законодательные изменения в отрасли. При этом даже на фоне доступных ставок прошлого года объем просроченной задолженности от 90 дней находился на уровне 2%. Это невысокий показатель, который не дает повода для беспокойства", — заключила она.