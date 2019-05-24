МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль ведущего российского железнодорожного контейнерного оператора "Трансконтейнер" по МСФО в первом квартале 2019 года выросла в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 2,639 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.

Выручка группы увеличилась на 20% и составила 19,798 миллиарда рублей. Выручка, скорректированная на стоимость услуг соисполнителей, выросла на 31,9% — до 8,776 миллиарда рублей "на фоне роста доходных перевозок вагонным и контейнерным парком группы на 13,9%".