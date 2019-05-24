МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль госкомпании "Дом.РФ" за первый квартал 2019 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,5 % – до 3 миллиардов рублей, следует из материалов компании.

Как поясняется в сообщении, динамика чистой прибыли обусловлена результатами деятельности Щербинского лифтового завода, банкротство которого компания предотвратила в процессе санации группы компаний "СУ-155".

Рентабельность собственных средств "Дом.РФ" составила 8,5%. Достаточность собственных средств с начала года выросла на 0,8 процентного пункта и составила 17,3%. В свою очередь портфель инвестиционной недвижимости на конец квартала с начала года вырос на 3,8% – почти до 54 миллиардов рублей.

Управляющий по стратегическому маркетингу Промсвязьбанка Андрей Бархота соглашается, что значительные расходы на финансовое оздоровление Щербинского лифтового завода, вошедшего в периметр группы вместе с активами "Российского капитала", не могли не повлиять на динамику чистой прибыли "Дом.РФ".

При этом, по его мнению, финансовые показатели "Дом.РФ" отражают высокий уровень устойчивости и поступательное развитие группы. "За 3 месяца 2019 года доля просроченной задолженности 90+ сохранилась на прежнем уровне – 2,2 процентных пункта. Хорошая новость состоит в снижении административно-хозяйственных расходов – на 7% с учетом динамичного развития компании и диверсификации бизнес-направлений. Компания эффективно решает вопросы поступающих в ее контур проблемных активов", — рассуждает эксперт.

"Щербинский лифтовой завод" занимает более 25% российского рынка по производству лифтового оборудования. В материалах "Дом.РФ" указывается, что сейчас готовится дорожная карта по финансовому оздоровлению и развитию производства. Планируется, что она будет реализована до конца 2021 года.

АО "Дом.РФ" (ранее АИЖК) было основано в 1997 году. В 2015 году на базе АО создан единый институт развития в жилищной сфере. 100% акций компании принадлежит государству в лице Росимущества. За 2018 год прибыль ДОМ.РФ составила 19,3 миллиарда рублей, увеличившись на 7,2%.