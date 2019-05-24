МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ принял решение увеличить квоту на поставки помидоров из Турции в Россию до 150 тысяч тонн в год со 100 тысяч тонн, соответствующий приказ министерства опубликован на официальном портале правовых актов.

"Утвердить разрешенный объем ввоза в РФ товаров, предусмотренных приложением к постановлению правительства РФ "О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики", — томаты свежие или охлажденные — 150 тысяч тонн", — говорится в документе.

Минсельхоз РФ в конце марта заявлял, что планирующееся увеличение квоты еще на 50 тысяч тонн не окажет существенного влияния на внутренний рынок ввиду незначительной доли этого объема в масштабах рынка (в пределах 1,5%).

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года. С осени 2016 года ограничения последовательно снимались, однако запрет на поставки томатов, одного из самых важных для Турции товаров, сохранялся до ноября 2017 года.

С 1 ноября того года был отменен жесткий запрет на импорт томатов из Турции, а с 1 мая 2018 года Россия сняла ограничение количества компаний-экспортеров томатов из Турции, оставив при этом общую квоту на поставки в размере 50 тысяч тонн. В начале 2019 года объем квоты был увеличен до 100 тысяч тонн.