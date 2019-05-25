ТОКИО, 25 мая — ПРАЙМ. Россия к 2025 году должна войти в топ-12 стран с быстрорастущим туристическим рынком, сказала на Пятой российско-японской конференции по туризму, которая открылась в Токио, руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.

"Россия должна войти в топ-12 стран с быстрорастущим туристическим рынком к 2025 году. Мы должны достигнуть совокупного вклада туризма в ВВП страны на уровне 4,8% к 2025 году, а также роста экспорта туристических услуг до 21 миллиарда долларов к 2025 году. Основными направлениями работы для этого являются либерализация визового режима, развитие приоритетных направлений с максимальным потенциалом роста, цифровизация сферы туризма, маркетинга для продвижения турпотенциала России", — сказала Догузова.

Пятая российско-японская конференция открылась в Токио в субботу. Российскую делегацию возглавляет глава Федерального агентства по туризму Догузова. Японскую сторону представляет руководитель агентства по туризму Хироси Табата. Сторонам предстоит обсудить конкретные пути реализации договоренностей, достигнутых лидерами России и Японии в январе этого года об увеличении туристического потока до 400 тысяч человек, по 200 тысяч с каждой стороны к 2023 году. Это почти в два раза больше настоящего уровня. По итогам конференции будет принято совместное заявление.

Формат конференций существует с 2005 года согласно принятой в 2005 году программе по укреплению сотрудничества правительств России и Японии в области туризма. Последняя подобная встреча состоялась в 2017 году.