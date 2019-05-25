ТОКИО, 25 мая — ПРАЙМ. Ростуризм рассчитывает, что режим электронных виз начнет действовать на всей территории России к началу 2021 года, сообщила на Пятой российско-японской конференции по туризму, которая открылась в Токио, руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.

"Вопросы визовых ограничений являются одним из наиболее сложных для нашей страны. У нас веден режим электронных виз на Дальнем Востоке. С 1 июня режим электронной визы заработает для аэропорта Улан-Удэ в Бурятии, с 1 июля на территории Калининградской области. Мы рассчитываем на то, что к началу 2021 года режим электронных виз заработает на территории всей Российской Федерации. Это не окончательно принятое решение, но мы много времени и сил уделяем этому вопросу. Мы надеемся и на взаимные шаги в вопросе либерализации визового режима, не дожидаясь начала 2021 года", — сказала Догузова.

Пятая российско-японская конференция открылась в Токио в субботу. Российскую делегацию возглавляет глава Федерального агентства по туризму Догузова. Японскую сторону представляет руководитель агентства по туризму Хироси Табата. Сторонам предстоит обсудить конкретные пути реализации договоренностей, достигнутых лидерами России и Японии в январе этого года об увеличении туристического потока до 400 тысяч человек, по 200 тысяч с каждой стороны к 2023 году. Это почти в два раза больше настоящего уровня. По итогам конференции будет принято совместное заявление.

Формат конференций существует с 2005 года согласно принятой в 2005 году программе по укреплению сотрудничества правительств России и Японии в области туризма. Последняя подобная встреча состоялась в 2017 году.