ТОКИО, 25 мая — ПРАЙМ. Россия готова выйти на полную отмену виз с Японией, если будет взаимность в этом вопросе с японской стороны, сообщила на Пятой российско-японской конференции по туризму, которая открылась в Токио, руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.

"Подтверждаем со своей стороны, что мы готовы выйти с японской стороной и на полную отмену виз, если мы сможем рассчитывать на взаимность в этом вопросе с вашей стороны", — сказала Догузова.

В феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что тема отмены отмена виз Японией для россиян не обсуждалась на встрече президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, однако это то, к чему Россия стремится в развитии отношений со многими странами.

До этого газета "Санкэй" со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что власти Японии рассматривают вопрос об отмене виз для российских граждан. Отмечалось, что условием для путешествия в Японию без визы станет заблаговременная регистрация загранпаспорта в посольстве или консульствах Японии в РФ. Предполагаемая система предусматривает безвизовое посещение Японии сроком не более 90 дней.

В январе 2017 и в октябре 2018 года правительство Японии ввело послабления для получения виз гражданам РФ по настоянию российской стороны. В результате турпоток из России в Японию вырос на 41%, с 55 тысяч человек (2016 год) до 77 тысяч человек (2017 год). В 2018 году он вырос еще на 23% — до 95 тысяч человек.

Пятая российско-японская конференция открылась в Токио в субботу. Российскую делегацию возглавляет глава Федерального агентства по туризму Догузова. Японскую сторону представляет руководитель агентства по туризму Хироси Табата. Сторонам предстоит обсудить конкретные пути реализации договоренностей, достигнутых лидерами России и Японии в январе этого года об увеличении туристического потока до 400 тысяч человек, по 200 тысяч с каждой стороны к 2023 году. Это почти в два раза больше настоящего уровня. По итогам конференции будет принято совместное заявление.