МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Французский ритейлер Leroy Merlin хочет использовать доставшиеся ему от финской Kesko площади бывших строительных магазинов K-rauta под новую сеть — "Максипро". Как пишет газета "Коммерсант" в понедельник, новая торговая марка будет ориентирована на корпоративных покупателей из сегмента малого и среднего бизнеса.

В магазинах "Максипро" помимо торгового зала появятся шоурум, зона аренды инструментов для ремонта, а также коворкинги, тренинг-центры и переговорные.

Изданию о появлении на рынке новой сети рассказали в Leroy Merlin. По словам другого собеседника — гендиректора "Infoline-Аналитики" Михаила Бурмистрова, как минимум два гипермаркета откроются на месте бывших магазинов K-rauta в Подмосковье — городах Мытищи и Зеленоград.

Для создания новой сети Leroy Merlin привлек часть команды своего ближайшего конкурента — СТД "Петрович". Скорее всего, этим топ-менеджерам предстоит наладить сервис срочной доставки товаров, чего ранее Leroy Merlin сделать не удалось.