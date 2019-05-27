МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин согласился поддержать проработку проекта по созданию глубоководного порта в поселке Янтарном Калининградской области, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо помощника президента РФ Андрея Белоусова Путину.

По данным издания, Белоусов предложил рекомендовать правительству региона до 1 июля разработать и представить в Белый дом бизнес-план проекта, а к 1 сентября поручить Белому дому его рассмотреть с точки зрения возможного участия государства и привлечения иностранных инвесторов.

Мощность порта может составить 48 миллионов тонн, общая стоимость проекта — 200 миллиардов рублей с учетом строительства подъездных железнодорожных и автомобильных дорог, в том числе 50 миллиардов рублей — из бюджета, отмечает издание. Для реализации проекта в числе прочего требуется доказать эффективность перевозок грузов относительно иных портов РФ, включая подтверждение заявленного грузооборота и механизмы минимизации рисков, связанных с перевозками грузов через Белоруссию и Литву, пишет газета со ссылкой на письмо.

В начале 2019 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов говорил, что регион попросил руководство страны о реализации проекта. По его словам, в составе порта планируется контейнерный терминал на 35 миллионов тонн, терминал наливных грузов мощностью 4,9 миллиона тонн и "другие терминалы".

В правительстве Калининградской области газете подтвердили работу над бизнес-планом порта в Янтарном, отказавшись комментировать детали. Представитель вице-премьера Максима Акимова Сергей Извольский сообщил газете, что соответствующие предложения получены и перенаправлены в Минтранс. Министерство также подтвердило газете получение документа.

В апреле одним из участников строительства глубоководного порта назывался "Уралхим" Дмитрия Мазепина, отмечает издание. Как пояснил источник газеты, знакомый с ситуацией, компания готова построить в Калининграде терминал по перевалке около 5 миллионов тонн минеральных удобрений, если будет решен вопрос с финансированием дорогостоящего дноуглубления стоимостью 60-80 миллионов долларов. По его словам, в Калининград могут быть частично переориентированы объемы "Уралхима", которые сейчас поставляются через Латвию, а также новые объемы с "Уралкалия".