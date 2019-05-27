МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Практика сдачи пустых бутылок в магазины могут возобновить в России. Как пишет газета "Известия", премьер-министр страны Дмитрий Медведев дал поручение Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары.

Это предложение содержится в правительственном плане реализации высказанных во время отчета работы кабмина за прошлый 2018 год в Госдуме предложений.

Ритейлеры должны платить гражданам по 5-7 рублей за каждую пустую бутылку, считает замглавы фракции "Справедливой России" в нижней палате Олег Нилов. Его партия является автором инициативы.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) пояснили в свою очередь, что пилотные проекты по сбору тары сетями могут быть запущены уже до кунца текущего 2019 года.

Кабмину рекомендовано представить предложения в нижнюю палату парламента до 15 июня.